Edgar Murray Elementary School recently released the first quarter A and B honor roll list.
A Honor Roll
Third Grade
Lillyann Adams, Mason Alfermann, Lexi Anderson, Sophia Anders, Gavin Bartz, Lucas Behlmann, Wyatt Bloomner, Emmalin Clements, Kalli DeClue, Mercedes Derifield, Jordan Dingledine, Isaih Edwards, Douglas Feuerborn, Carson Flora, Emma Frede, Danica Graham, Wyatt Heller, Ian Henkel, Emily Hixenbaugh, Kyleigh Hoag;
Janie Kitchen, Kylie Krolak, Nathan Lopez, Colby Malin, Maxwell O’Neal, Gavin Pendegraft, Taylor Racherbaumer, Olivia Ratcliff, Ashlynn Record, Leighton Rinks, Olivia Rohrbach, Kevin Ryan, Lillie Sanders, Levi Slater, Tristan Stockell, Nolan Trusty, Mattalynn Turman, Alanna Vanness and Calvin Vaughn.
Fourth Grade
Mark Bendler, Tristin Blanchard, Gracie Brune, Brayden Coats, Kasen Conway, Matthew Crowe, Dakota Dauster, Savannah Heathington, Austin Heitkamp, Ashton Hinson, Kayelyn Hoag, Ella Hogan, Calleigh Hooper, Jayla Johnson, Valencia Johnson, Katelin Lamb, Serenity Mailes, Markus Masson, Levi Mayabb, Katherine McDaniel;
Allison McKinney, Chloe Moore, Charles Neff, Logan Rohrbach, Quinton Searcy, Silas Slater, Lennon Smith, Chase Spoon, Brooke Wideman, Landon Wink and Jace Wise.
Fifth Grade
Christopher Adams, Larkin Baker, Ellison Barkhurst, Mathew Bigu, Riley Breece, Brady Butenhoff, Payton Casby, Cora Conner, Addy Declue, Jude Dierker, Avalyn Feuerborn, Tyler Fults, Blayke Garcia, Hayden Garmer, Liam Halmich, Ashton Hill, Lila Hinson, Jersey Kelley, Samantha Kimberlin, Levi Lane, Danny Lottmann;
Annalyse May, John Neff, Holly Oligschlaeger, Madison Paul, Mikayla Pittman, Hayley Rush, Chase Schuchmann, Jonah Sitton, Mariah Tramble, Colton Udina, Kale Wiseman, Sky Woodcock and Ella Zheng.
B Honor Roll
Third Grade
Camila Aguirre, Ethan Akers, Makinley Anson, Alexiah Antrum, Jordan Bell, Elijah Boyd, Skye Bylina, Aubrey Canania, Madison Clark, Narhyia Corson, James Cowsert, Eli Dierker, Hunter Dixon, Skylar Enloe, Elias Ettinger, Raegan Frazier, Cora Gallo, Layla Guthrie, Dustin Hartzke, Lucas Henkel, Cydny Jones, Skylar King;
Dylan Lottmann, Sophia McAndrew, Gaege McCuskey, Gracie Mendenhall, Ely Moore, Jada Mwanza, Aubrey Noecker, Jasmine Parrish, Emmalynn Powell, Madeline Rainey, Elijah Reger, Travis Reich, Saphire Rodriguez, Sloan Romanoskie, Gage Ruckno, Jesse Ryan, Ryan Satterfield, Sophie Schmidt, Liam Schneidewind, Vada Scott, Tyson Sikes;
Landen Smith, Wyatt Smith, Jeremiah Sparks, Holden Spence, William Stephens, Jimmy Talley, Carson Thompson, Wyatt Thornton, Bryson Thurman, Lilli Velasco, Riley Viner, Tanner Voorhees, Hope Wall, Jax Ward, Gracey Webb, Roman Wells, Fisher White and Mikenzy Ziegler.
Fourth Grade
Michaela Adams, Parker Adams, Dustin Banderman, Breanna Barnes, Isabella Barnes, Monica Bridgeman, Jocey Burton, Myles Cannon, James Clark, Joanna Cowsert, Courtney Davis, Tanner Dill-Penrod, Liam Duncan, Ethan Eakins, Zachary Gassner, Hailey Hagan, Ryder Harris, Hunter Hawkins, Ethan Heckenmueller, Thomas Heibeck;
Chance Heisler, Miles Hill, Chloe Ingram, Brianna Kasper, Jason Lange, Adden Loveless, Sophia Mayberry, Joseph Monteith, Madison Muster, Justin Nicolai, Tayler Ochsenbine, Tanner Perkins, Jacoby Pittman, Colt Record, Aden Reynolds, Jayden Ritter, Beau Robbins, Madison Schwanitz, Cambria Thrower, Samuel Wallis, David Wilder and Ayden Yarberry.
Fifth Grade
Kylie Barnard, Trevor Barnwell, Beau Berkel, Braylen Bradley, Cooper Bradshaw, Kyleigh Breidenbach, Austin Browne, Payden Chandler, Riley Chapman, Christopher Crane, Aryanna Cullen, Cyra Cullen, Shea Daniels, Jonathan DeClue, Taylor Gable, Kaden Glass, Hailey Gray, Zachary Hertweck, Attycus Hill, Gabriel Houston-Strawhun,
Chloe Kelley, Payton Laur, Liam Leroney, Lilli Mays, Evan Pavely, Connor Pehle, Tanner Racherbaumer, Sophia Ratcliff, Michael Richards, Nevaeh Rinks, Ricke’l Rusin, Kyle Tedrick, Xavier Tiepelman, Leland Voorhees, and Cara York.